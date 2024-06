A független dr. Horváth Klára ismét elnyerte a bábolnai választópolgárok bizalmát, csaknem 64 százalékot kapott. A polgármester immár a hetedik ciklusát kezdheti meg megszakítás nélkül. A régi-új városvezető köszönetet mondott.

Dr. Horváth Klára polgármesterként hetedik ciklusának futhat neki Bábolnán

– Nagyon örülök annak, hogy sokan éltek demokratikus jogukkal, hiszen a 61,5%-os részvétel nemcsak, hogy figyelemre méltó eredmény, de egyúttal azt is mutatja, hogy fontos Önöknek településünk sorsa és jövője – nyilatkozta Horváth Klára. – Külön köszönöm támogatásukat, amelynek köszönhetően a következő ciklusban polgármesterként segíthetem Bábolna további fejlődését. Ígérem, hogy ahogy eddig is, ezután is mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy szeretett városunk békés, biztonságos és fejlődő település legyen, ahol jó élni, jó dolgozni – és ahova mindig jó hazatérni.

Megköszönte azon képviselőtársai munkáját, akik az elmúlt években segítették Bábolna mindennapjait és az új képviselőket is üdvözölte.

Bízom benne, hogy a kampány felfokozott hangulatát követően a konstruktív együttműködés, a közös gondolkodás és a közös, jó döntések meghozatalának időszaka következik

– hangoztatta Horváth Klára. – Mert bár a kampány a versengésről és sokszor a különbségekről és vitákról szól, de a testületi munka már csak Bábolnáról és önökről, bábolnaiakról szólhat.

A független Teller Péter Lábatlanon 60,19 százalékkal nyert, így polgármesterként újabb ciklusra készülhet. Öt évvel ezelőtt egy olyan, számos megvalósított fejlesztést magába foglaló időszak kezdődött el, melyet mindenképpen folytatni szeretnének.

Nyergesújfalun tizenkilenc képviselőjelölt és négy polgármesterjelölt indult, magas részvételi arány mellett a szavazatok 52 százalékát szerezte meg

a független Mihelik Magdolna. Bár a csapatából csak öten jutottak be, bízik benne, hogy a többi képviselővel együtt tudnak majd dolgozni a város fejlesztése érdekében.

Az érvényes szavazatok majd háromnegyedét gyűjtötte be Táton az ugyancsak független Turi Lajos, aki újabb öt éven keresztül vezetheti polgármesterként a települést. Megköszönte a lakosság támogatását, akik értékelték az eddigi fejlődést, gyarapodást.