– Otthon ti is sokat készültetek a mai napra, és nem mindig sikerült a legjobban. De ma kell igazán megmutatnotok, hogy milyen ügyesek is vagytok – bíztatta a résztvevőket a polgármester. A Para-kupán több versenyszámban is indulhattak az ápoltak. A szervezők figyeltek arra, hogy a különböző képességű és ügyességű résztvevők is sikerélménnyel gazdagon térhessenek haza. Volt foci, asztalitenisz, kosárlabda, sakk, kislabdadobás, rajz és aszfaltrajz, illetve futás is. Közös tánc és egy feledhetetlen habparti zárta a napot.