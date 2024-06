– Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy nem a tóparton lesz felállítva az óriáskerék. Figyelembe véve a tájvédelmi környezetet és a látképet úgy döntöttünk, hogy a régi rendelőintézet parkolójában helyezik el, ahol nincsenek vezetékek, sem csatorna – magyarázta Jakab Jácint, aki hozzátette, hogy az óriáskerék a fesztivál ingyenesen látogatható területén lesz, így bárki felülhet rá, ha szeretne. Ráadásul nem csak a fesztivál ideje alatt lehet majd csodálni a magasból a tájat.

– Már hétfő-kedd környékén lezárják a parkolók és elkezdik a munkálatokat. A rendelőintézetbe érkezők a lezárás ideje alatt a művelődési ház parkolóját használhatják majd. Várhatóan csütörtöktől már lehet használni az óriáskereket. Természetesen a fesztivál területén, a lovarda mellett idén is várja majd a szórakozni vágyókat a vidámpark – tette hozzá a szervező, aki azt is elárulta, hogy ha jó visszajelzéseket kapnak, akkor következő években is várja az óriáskerék a fesztiválozókat.

Az is biztos, hogy szórakozásban nem lesz hiány idén a VZV-n: Ákos nagykoncerttel készül. Pápai Joci, a Wellhello, T. Danny, Desh, a Nox és a Bagossy Brothers is színpadra áll Tatán június utolsó hétvégéjén.