Orbán Balázs azt is kifejezésre juttatta, hogy ki a favoritja a polgármester-választáson.

– Hajrá, Michl József! Hajrá, Tata! – fogalmazott egyértelműen.

Orbén Balázs (balról a harmadik) a piarista rendházban tartott könyvbemutatót

Forrás: Orbán Balázs/Facebook

A Huszárvágás - A konnektivitás magyar stratégiája című kötete könyvbemutatója okán érkezett egyébként a miniszterelnök politikai igazgatója a Piarista rendházba, így a résztvevők világról, országról, Tatáról is beszélgettek.

Michl József is beszámolt a bemutatóról, találkozóról. Mint fogalmazott, a béke támogatása az egyik legfontosabb feladat hazánk és Tata számára is június 9-én, párttársaival, szövetségeseikkel számítanak is ebben a helyiek segítségére is.

A rendezvényen többek között Bencsik János, a térség országgyűlési képviselője és Borsó Tibor, a vármegyei közgyűlés alelnöke is részt vett, de számos kormánypárti politikus is.