Öllős Mór-díj: idén is átadták az elismerést Ászáron

Fotó: facebook/Ászár község hivatalos oldala

– Köszöntésem mellett rögtön megköszönöm mindazt a sok-sok értékes munkát, amelytől talán nemesebb nem is adatik senkinek, de amelytől nehezebb sem. Felelősségteljesen nevelni, oktatni a jövő generációját. Igazi kihívás, erőfeszítés, napi szintű küzdelem, fáradtságos hetek-hónapok, néha még hiábavalóság is, de siker, öröm, szeretet, felejthetetlen pillanatok sokasága is mind jelen vannak ebben a szép hivatásban – emelte ki beszédében Pekár Zsolt, a település polgármestere.

Az idei Öllős Mór-díj

Köszöntő gondolatai után a helyi óvodás és iskolás gyerekek előadását láthatták, ezt követően pedig a kerékteleki Pótkerék Zenekar ünnepi műsora következett. A produkciók után három nyugdíjba vonuló pedagógusnak átadták az idei év Öllős Mór-díját. Róthné Kiss Tünde Piroska óvónő részére az Ászári Kuckó Óvodában végzett több évtizedes óvodapedagógusi munkájáért, az intézmény vezetésének különböző területein, az alapítvány működtetésében kifejtett önzetlen tevékenységéért. Dr. Árvainé Riklik Erzsébet tanárnő részére az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában a magyar nyelv és irodalom, orosz- és német nyelv tantárgyak oktatása terén végzett több évtizedes tevékenységéért, nevelői munkásságáért, továbbá Erdősi Gábor Józsefné tanárnő részére az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában végzett több évtizedes elhivatott, magas színvonalú biológia és testnevelés tanári munkásságáért, a természet szeretetére és az egészséges életmódra nevelésért, az országos versenyekre való lelkiismeretes felkészítésekért.