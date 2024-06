Az 1987-es Trabant már igazi féltett kincse a kömlődi családnak, de sokan álltak meg mellette régi emlékeikről beszélgetni

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

– Volt egy időszak, amikor azzal riogatták az autósokat, hogy a kétütemű járműveket betiltják. Akkor mindenki szabadulni akart a Trabantjától, én meg két forintokért vettem őket. Nem is kíméltem, több is összetört alattam. De Tracyre már nagyon vigyázok. Rövidebb utakra még a család is beleül. Mindig jót mulatunk, amikor a biztonsági övet és a légkondit keresik a többiek. És persze ilyenkor a gyerekkori emlékek is mindig felelevenednek – árulta el Ferenc, aki azt nagyon bánja, hogy a régi rendszámát már nem kaphatta vissza veterán kedvence.