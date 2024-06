A múzeum is várja a diákokat.

A Kuny Domokos Múzeum is minden évben csatlakozik a Nyári Diákmunka programhoz. Dr. Schmidtmayer Richárd igazgató elmondta, hogy sokan nem is tudják, hogy milyen sok fajta munka közül választhatnak a diákok.

– Fontos kiemelni, hogy a múzeum vármegyei hatókörű, így nem csak a tatai járásból érkeznek hozzánk diákok. A jelentkezők válogathatnak a nyári táborok, közönségforgalmi terek kisegítésében is tudnak segíteni. De talán a legnagyobb népszerűségnek a tatai ásatás örvend, ahol a leletek előkerülésében tudnak élményt szerezni a fiatalok. De a vár falain belül is találnak maguknak feladatot, gyűjteményi munkában is tudnak segíteni a fiatalok, ahol a vármúzeum kiállítási anyagaival is megismerkedhetnek – sorolta a lehetőségeket.