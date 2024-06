Herendi új ruhában

A „Herendi új ruhában” című Herendi porcelán kiállítás ünnepélyes megnyitójára június 7-én, azaz pénteken 17 órakor kerül sor, amelyre a szervezők minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak. A kiállítás a tatai Esterházy Kiskastélyban (2890 Tata, Angolkert) lesz látható. További információk az esemény hivatalos honapján.

A rekordok és a palacsinta szerelmesinek

Rekord hosszúságú Jókai palacsinta készül június 7-én, pénteken Komáromban, a Szabadság téren. Mint írják a szervezők, 1 kilométer hosszú komáromi Jókai palacsinta elkészítésével próbálkoznak meg a helyi és az észak-komáromi civil szervezetek. Itt lesz a Virgonckodó játszóház,az FBI Street Generation az air track légszőnyeg parkkal, a Vöröskereszt komáromi területi szervezet kézműves programmal, DiViSz, a Diákönykormányzatok Városi Szövetsége Komárom arcfestéssel, a KÖSZ, a Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat komáromi csoportja kézműveskedéssel, a Jókai Mór Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára papírszínházzal, a Komáromi Klapka György Múzeum, Brigetio Öröksége Látogatóközpont. A kiváló zenéket DJ Bagó szolgáltatja majd.

Szedd magadnak az illatosabbnál illatosabb levendulákat!

Itt a Nyár, itt a Szedd Magad! Irány Vértesszőlős! Június 7-én végre kinyitja kapuit a vértesszőlősi levendulás, ahol magadnak szedheted a gyönyörű levendulacsokrokat egy felemelő környezetben. A Vértesszőlősi Levendulásban több mint 3000 tő levendula illatozik, a Szedd Magad mellet, minden hétvégén különleges eseményekkel készülnek a szervezők. További információ az esemény hivatalos Facebook-oldalán.

Hetedik alkalommal is elindul a Dadabánya!

Hetedik alkalommal rendezik meg a Dadabánya Underground Művészeti Fesztivált, amelynek ezúttal is a tatabányai Bányászati és Ipari Skanzen ad otthont.

A programot az idén is Réz András vezényli. Június 8-án, 14:45-től Réz András nyitja meg a fesztivált, 16:30-tól fellép a Sickratman Intimtrió, de fellép a Halk és Plútó zenekar is, majd végül Yellow Spots adja a talpalávalót.

Egy este a rockzene jegyében, hazánk rocklegendájával

Tombold ki a hét fáradalmait a legnagyobb EDDA slágerekre június 7-én 20:00 órai kezdettel Komáromban, a Monostori Erődben. További információ az esemény hivatalos Facebook-oldalán.