Néhány órára ismét nyüzsgő forgataggá változott Esztergom, a Múzeumok éjszakája keretében ugyanis számos múzeum, illetve kulturális intézmény is megnyitotta kapuit, mi több, olyan programokkal is készültek.

A Múzeumok éjszakája esztergomi helyszínein minden adott volt a tartalmas kikapcsolódáshoz

Az MNM Esztergomi Vármúzeumában például egy csontváz és mellette néhány nyom fogadta az érdeklődőket. Az interaktív nyomozós játékra jelentkezőknek értékelniük kellett a helyzetet, a mérlegelés után pedig el kellett dönteniük, hogy vajon rendőrt vagy éppen régészt kellene a helyszínre hívni.

A Geoda Interaktív Ásvány- és Őslénykiállítás mindig különleges élménnyel szolgál, de most még emlékezetesebb pillanatokat élhettünk át a tárlat megtekintése közben. Dr. Balla Zoltán magángyűjteménye is feltárult a látogatók előtt, melyben a régi Nagy-Magyarország és hazánk jelenlegi területén lehullott meteoritok darabjai kaptak helyet.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Levéltár esztergomi intézményébe betérve, Szabó Csaba Gábor levéltáros előadásába csöppentünk bele, aki Czibor Zoltánról, az Aranycsapat komáromi kötődésű legendájáról mesélt az érdeklődőknek. Megtudtuk, hogy az egykori labdarúgó életéről négy könyv jelent meg. Elhangzott, hogy Czibor tehetségére hamar felfigyeltek, testvéreivel együtt futballozott a a helyi csapatban.

A Visit Esztergom beszámolója szerint a Duna Múzeum volt idén is az esztergomi rendezvény központja. A helyszínen Pilling Dávid, a Richter Gedeon Nyrt. dorogi gyáregységének üzemvezető-helyettese látványos kémiai kísérleteket mutatott be kicsiknek és nagyoknak.

Érdekesség, hogy a Múzeumok éjszakájához a számos esztergomi intézmény mellett a felvidéki Párkány városi múzeuma is csatlakozott. Az intézményben megcsodálhattuk a számos régészeti leletet, mindemellett néprajzi kincsek és egy időszakos kiállítás remekművei is megragadták a tekintetünket. A múzeumban foglalkozásokat is tartottak, a jelentkezők a virágszövés technikáját is elsajátíthatták.