A szakember szerint az elmúlt esztendőkben az ágazatra az erős túlárazottság volt a jellemző. A kereslet csökkenésével, főleg a kisebb cégekre jellemzően, visszatérhet egy reálisabb árazás. Még kis hazánkban sem egyszerű fogalom az építőipar gondolatkör körülírása. Első körben talán a beruházó, a pénz, a pályázat, a tárgyalás, a munkások és az elszámolás ugrik be. Aztán persze ott vannak a főszereplők is. Az építőmunkások azon csapata, amely épít, fejleszt, javít, erősít valamilyen kézzelfogható dolgot. Nem egyszerű a feladatok egyetlen eleme sem. A szakág műszakonként munkaruhát öltőinek többségét vélhetően nem varázsolja el az a tény, hogy június első vasárnapja volt az építők napja. A 127 évvel ezelőtti első magyar építőmunkás kongresszus emlékére. Sokáig szombaton is dolgozni kellett, a hét utolsó napja volt a céges ünnepségek napja sör- és virslijeggyel.

Egyre kevesebb az építők napi buli, pedig lehetne cifrázni már szombatra is. Céges adatok nélkül is jól éreznék magukat az egy csapatban dolgozók. A sört és a virslit kihagyva is tudnának jókat beszélgetni. Őszintén. Esetleg egyszer egy évben. Sok cég talán állná egy rövid buli költségét. Szólni kéne!