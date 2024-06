A megnyitó után az iskolai énekkar előadása következett, majd Móra Ferenc Kincskereső Kisködmön című könyvéből A kis bicebóca fejezetet tolmácsolták a tanulók a meghívott vendégeknek.

Rosta Levente kapta a Móra-díjat

Fotó: Komáromi Városmarketing Kft. / Forrás: Facebook

Megkoszorúzták Móra Ferenc emlékoszlopát, majd a Móra-díjakat átvehette Szemán Mónika és Rosta Levente. Emellett Számné Maurer Hajnalka intézményvezető igazgatónak is gratuláltak a miniszteri elismerő okleveléhez és megemlítették az országos sportesemények helyezettjeit is. Mini kiállításuk alatt a készségfejlesztő iskolás tanulóik munkáiból láthattak bemutató darabokat a résztvevők.

Vendégelőadójuk, a szőnyi Duna népdalkör és a Napraforgók citera zenekar ugyancsak szórakoztatta a közönséget.

Később gyereknapi programok is várták a diákokat. Fellépett Mary Poppins a kis segédjei társaságában. Emellett volt fagyizás, dartsozás és bűvészmutatványok is, de a legjobban a habpartit várták a gyerekek és a felnőttek is, amely nagy sikert aratott.