Mert vitathatatlanul a labdarúgás a legnépszerűbb sportág az egész világon, milliókat képes a tévé elé ültetni és százezreket vonz abba a városba, ahol éppen a két adott ország csapata játszik. Németországban telt ház előtt folyik az Európa Bajnokság, ami stadiontól függően 50-80 ezer nézőt jelent a helyszínen, és nagyjából ugyanennyit a rendező város szurkoló zónáiban. Szóval nyugodtan kijelenthetjük, hogy nagyon sokan követik és árgus szemekkel figyelik napról napra a játékvezető(k) tevékenységét is. Ami - valljuk be - nem minden esetben áll a helyzet magaslatán és akkor még finoman fogalmaztam. Én már azt is furcsának tartottam, amikor kitalálták, hogy a lest nem intik be azonnal a partjelzők, hagyják végig menni az akciót, és amikor már örülnének a nézők a gólnak, akkor emelkedik a zászló a magasba. Aztán itt van a csodálatos VAR (video assistan referee), magyarul videóbíró ami arra biztosan jó, hogy elveszi szurkolótól és játékostól a felszabadult gólörömöt, hisz majd minden gól után kiírják, hogy a videóbíró ellenőriz lásd: goal check.

Aztán a videóbíró előszeretettel megállapítja a néhány centis - emberi szemmel láthatatlan - les helyzeteket is, ha kell vonalaznak is. Ugyanakkor nem mindig használják a VAR-t, amikor például szabad szemmel is jól láthatóan fellökik a támadót a 16-oson belül. Ha a bíró ilyenkor nem sípol akkor a VAR ritkán avatkozik közbe. Pedig erre találták ki...