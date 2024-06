A nyári szünidő egyik legkülönlegesebb eseménye a gyerekek számára a nyári tábor. Június végén minden évben egy hétre kicsit máshogy telik meg zsivajjal és őszinte kacagással a Tatabányai Gyémánt Fürdő méghozzá azért, Mert Úszni Tudni Kell. Rácz Renátó és felesége Dalma, idén már negyedik alkalommal várja a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket nyári táborukba.

Mert Úszni Tudni Kell! Szabad foglalkozás a tábor ideje alatt

Fotó: Flajsz Peter

Mert Úszni Tudni Kell!

Renátóék Mert Úszni Tudni Kell! elnevezésű úszóiskolájuk keretein belül 2019 óta szerveznek nyári táborokat, oktatásokat. Az első évben született az SNI-tábor ötlete, amikor Renátó meghívta Petit, egy Down-szindrómás fiút, nyári foglalkozásuk egy napjára. A házaspár visszaemlékezése szerint Peti annyira jól érezte magát, és olyan boldog volt, hogy attól a pillanattól fogva egyértelmű volt számukra, hogy minden kisgyereknek szeretnék megadni a lehetőséget az önfeledt szórakozásra, és nem mellesleg az úszás elsajátítására.

Nem értettük, hogy most azért, mert valamelyik gyerkőc valamilyen rendellenességgel születik, akkor nincs is joga jól érezni magát, táborozni, szórakozni. Egy napon Peti annyira boldog volt, hogy ez inspirált minket, hogy megadjuk ezt a lehetőséget más SNI-s gyerekeknek is.

Az első tábor 2020-ban valósult meg, és azóta is folyamatosan bővül és fejlődik.

Peti és Renátó az idei táborban

Fotó: Flajsz Peter

A tábor fő célja, hogy olyan élményeket nyújtson a gyerekeknek, amelyeket máshol nem tapasztalhatnak meg. A táborban résztvevő gyermekek napi szinten úszásoktatáson vesznek részt, amit képzett oktatók és gyógypedagógusok tartanak. A program keretein belül nemcsak az úszást tanulják meg, hanem számos szabadidős tevékenység, például tánc, kézműves foglalkozások és játékok is színesítik a napokat.

Az első SNI táborunk előtt kicsit tartottunk, hogy mi lesz, sikerül-e, de rengeteg gyógypedagógus és szakember van velünk, így jó kezekben vagyunk.

Támogatók és finanszírozás

Egy ilyen tábor megszervezése jelentős anyagi terhet róna a családokra, ha nem lenne a támogatók nagylelkűsége. Több cég és magánszemély is mellettük áll, így a családoknak nem kell fizetniük a részvételért. Ez azért is volt fontos a szervezők számára, mert az SNI-s gyerekek élményszerzése mellett a szüleik is kikapcsolódhatnak, hiszen gyerekeiket nyugodtan szakértői kezekben hagyhatják egy héten keresztül, így ők is kiszakadhatnak a megszokott hétköznapokból.