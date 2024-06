Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a kisbéri Helyi Választási Bizottság mindenkinek átadta a június 9-i önkormányzati választás eredményeinek jogerőre emelkedése után a megbízólevelet. Ezután megtartották a 2024. október elsején hivatalba lépő új képviselő-testület tagjaival az első nem hivatalos megbeszélést.

Sinkovicz Zoltán polgármester a választáson

Fotó: beküldött

A választás utáni lépések

– Köszönöm, hogy elfogadták az invitálást, hiszen nagyon fontos, hogy kellőképpen tájékozottak és felkészültek legyenek az előttünk álló feladatokra – emelte ki Sinkovicz Zoltán, Kisbér város regnáló „új” polgármestere, aki hozzátette:

– Ígéretemnek megfelelően egy rövid írásos tájékoztatót osztottam ki a város pénzügyi helyzetének az összefoglalásáról. Amióta az Orbán Viktor vezette Magyar Kormány 2012 decemberében döntést hozott az önkormányzatok adósságainak átvállalásairól, azóta Kisbér önkormányzatának nincs egyetlen fillér adóssága sem, amin a későbbiekben sem kívánunk változtatni.

A polgármester hangsúlyozta, hogy eddig a legnehezebb időszakokban is olyan gazdálkodást folytattak, amely eladósodás nélkül is biztosította a város működése mellett a fejlesztések anyagi fedezetét is.

Kisbéren a kínai Fiberhome vállalat magyar leányvállalata, a Zettanet Kft. hamarosan megkezdi működését, amely a helyi önkormányzat és a magyar kormány együttműködésének köszönhető. Ezáltal a bakonyaljai város iparűzési adó bevételei emelkedni fognak és ez nagyobb pénzügyi mozgásteret fog biztosítani az önkormányzat számára.

Sinkovicz Zoltán azt is hozzátette:

– Az új önkormányzati képviselők nagyon lelkesen és tettre készen várják a feladatokat, ami örvendetes. Reméljük, így is marad és Kisbér érdekében tud a megválasztott kilenc ember együtt dolgozni! Én bízom a józan ítélőképesség és a jó szándék érvényesülésében.