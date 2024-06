Dallos István legutóbb egy olyan képpel fejezte be a város meghatározó klturális bázisának történetét, amely vélhetően az 1962-64-es átépítés után készült. Ekkor a homlokzaton már a Népház felirat szerepelt.

A kórus látható rajta, amelyet kiváló szakemberek vezettek, például Szilaj Gyula. A képen vélhetően Lőrinczy Margit, Gitta néni vezényel.

Dallos István azt is elmondta, hogy 1923-ban jött létre a Tatabányai Bánya és Ipartelepek Dalköre. Nagyon komoly zenei élet folyt a városban, és ennek is köszönhető, hogy 1942-ben a Magyar Rádió egy órás élő koncertet közvetített Tatabányáról.

A Népházhoz mindig hozzátartozott a Liget is, amely eredetileg Vida Jenő park volt. A képeken természetesen ez a szép természeti környezet is megmutatkozik, hiszen évtizedekkel ezelőtt a csoportok is készítettek itt fotókat. Például a Bányász Néptánc Együttes, amely hivatalosan 1947-ben alakult. Tíz évvel később egységbe foglalták az itt működő kulturális csoportokat Bányász Művészegyüttes néven. Volt kórus, tánckar, színjátszó kör, képzőművész kör, sőt, még olvasókör is. Ezekről is hozott képeket Dallos István, amelyek mutatják: aktív kulturális élet zajlott Tatabányán.