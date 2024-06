A Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai megnézték maguknak Mancsot, Miskolc híres mentőkutyáját. Mancs (teljes nevén Miskolci Sátán Mancs németjuhász kan kutya, a miskolci Spider Mentőcsoport mentőkutyája. Világszerte több mentésben is részt vett és minden idők egyik legjobb magyar mentőkutyája volt. Tiszteletére szobrot emeltek és teret is elneveztek Miskolcon.

Mancs, a mentőkutya 1999-ben vált híressé, amikor az izmiti földrengés során sikeresen megmentett egy három éves kislányt

Forrás: Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület /facebook

Mancs élete során rengeteg emberéletet mentett

Gazdájával, Lehoczki Lászlóval több sikeres mentőakcióban is részt vett. Igazán híressé az 1999-es izmiti földrengés tette, amikor egy hároméves kislányt mentettek ki a segítségével a romok alól, miután már 82 órája ott tartózkodott. Mancs részt vett a mentésben többek között a 2001-es salvadori és indiai földrengéseknél is. A kiképzésnek köszönhetően víz alatti holttestet is képes volt jelezni, valamint egyazon helyszínen helyesen jelzett élő és halott embert is. Ez a teljesítménye és sok-sok bevetése minden idők egyik legjobb magyarországi mentőkutyájává emelte.

2006 októberében tüdőgyulladást kapott és elpusztult, gazdája a nyilvánosság kizárásával saját kertjében temette el. Az ezt követő egy hónapban belvárosi szobra valóságos búcsújáró hellyé vált, naponta több gyertyát gyújtottak előtte.