– Az a gondolkodásmód, ahogy ő az intézményesített közszolgáltatást megtervezte és kitalálta, az egész biztos, hogy mindannyiunk számára példa. A Magyary terv jut eszünkbe, amikor a városban valamilyen jövőt érintő fejlesztésen munkálkodunk vagy abban tevékenykedünk, hogy hogyan tudunk a jövőről úgy gondolkodni, hogy az tervszerű és hosszútávon is folyamatosan is követhető, szakmailag magas színvonalú legyen. Jó érzés az, hogy lassan már 20 esztendeje ennek a tervnek a mentén úgy tudjuk a város fejlesztését vinni, hogy az méltó Magyary gondolkodásmódjához – mondta a polgármester, aki szerint a másik követendő példa a rendszerszerű intézményfejlesztés, ami ebben az esztendőben végre kibontakozhatott Tatán a Magyary Zoltán Tudásközpont létrehozásával, ahol a tudomány több területe is helyet találhat magának.

Borsó Tibor a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke is koszorúval tisztelget Magyary szülőháza előtt

Fotó: Z.M. / Forrás: 24 Óra

Szülőháza

Borsó Tibor a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke is részt vett az ünnepségen. A Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy Magyary születéséről idén is Tata Város Önkormányzatával és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kara Magyary Zoltán Szakkollégiumával közösen emlékeznek meg. Az elnök azt is elmondta, hogy Magyary szülőháza jelenleg magánkézben van, ezért nem tudják felújítani az épületet. Bár 2015-ben a várossal közösen próbáltak megegyezni az ingatlan megvásárlásáról, nem jártak sikerrel. Jelenleg is magánszemélyek laknak benne, akik szakaszosan tudják csak elvégezni az épület felújítását. A koszorúzást minden évben az ő beleegyezésükkel tartják meg.