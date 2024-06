A levendulakedvelőkre fantasztikus időszak vár az elkövetkezendő hetekben, hiszen idén is megnyílik a levendulaszüret Majkon, ahol a fehér cellaházak között varázslatos lila szőnyegek kápráztatják el az oda látogatókat.

Július 2-tól levendulaszüretet tartanak Majkon

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Július 16-ig tart a majki levendulaszüret

Július 2-tól két héten keresztül a oroszlány-majki Kamalduli Remeteségben lehet találkozni a nyugtató levendulatengerrel. Levendulát szedni a tó partján található jegypénztárban megvásárolható papírzacskóba lehet, melyet éles ollóval, vagy metszőollóval érdemes levágni, majd csokorba kötni.

A levendula majdnem mindenre felhasználható

A lila virág sok mindenre jó, hiszen szörpnek, teának, sütibe, csokornak, párna mellé a jó alváshoz, vagy csak egy kis emléknek is ajánlják a növényszakértők. A helyiek frissítőnek levendulaszörpöt kínálnak, a jegypénztárban található boltban pedig különleges levendulás termékeket vásárolhatnak az érdeklődők.

Az esemény szervezői szakaszosan nyitják meg a leszedhető ágyásokat, így mindig friss és gyönyörű virágokat szedhetnek a levendulakedvelők.

A csend csodás birodalma a remeteség

A kamalduli remeteséget 1733-ban kezdték építeni, alapkövét Esterházy József tette le. A remeteségben cellaházakat, templomot és közösségi épületet alakítottak ki; a némaságot fogadó fehércsuhás szerzetesek külön-külön elmélkedtek cellaházaikban, évente csak egyszer beszélhettek egymással. Alig fejeződtek be az építési munkálatok, amikor 1782-ben II. József feloszlatta a szerzetesrendeket, köztük a kamalduli rendet is, a remeteség vagyonát pedig árverésre bocsátották, állami tulajdonba vették vagy széthordták. Az épületegyüttes európai szinten is kiemelkedő értéket képvisel: a némasági fogadalmáról ismert szerzetesrendnek világszerte mindössze öt hasonló helyszíne maradt fenn. A remeteséghez 17 cellaház tartozik.

2022 óta megszépülve fogadja a látogatókat: a kamalduli remeteség felújítása, a díszkert rekonstrukciója, a kastély kiállításainak létrehozása, valamint a kiszolgáló épületek felépítése összesen 3,2 milliárd forintból valósult meg. Már abban az évben is szerveztek is levendulaszüretet.