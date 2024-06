Az idén a lila virágok számára kedvező időjárásnak köszönhetően két héttel korábban lehet megcsodálni és persze csokorba szedni a gyógynövényeket. A varázslatos illatú gyógynövénykertek szerelmeseit vármegyénkben is több helyszínen várják majd, mint például a Vértesszőlősi Levendulásnál is, ahol már nagyon várják az érdeklődőket. Ráadásul a levendulából nagyszerű szörpöt és limonádét is lehet csinálni. Rögtön meg is mutatjuk nektek a Mindmegette.hu segítségével, hogyan is kell elkészíteni egyszerűen a levendula szörpöt.

Íme néhány remek levendula szörp recept

Forrás: mindmegette.hu

A legfinomabb levendula szörp

A Mindmegette.hu oldalán található recept hozzávalói: 1 kilogramm cukor, 1 liter víz, 3 bögre levendula virág, 5 darab citrom.

Elkészítés:

Miután eltávolítottuk a levendula szárát, öblítsük le a virágját. Ezután rakjuk egy lábasba a citrom jól megmosott héját és levét, a cukrot, majd öntsük fel a vízzel. Gázon forraljuk addig, amíg szirupos nem lesz. Amikor a cukor teljesen felolvadt és szirupos lett a főzetünk állaga, elzárjuk alatta a gázt, majd hozzáadjuk a levendulát is. Ezután letakarva minimum egy éjszakát, de akár egy napot is pihenni hagyjuk. Az alaposan elmosott üvegeket, amibe majd a levendulaszörpöt töltjük, nem árt még a biztonság kedvéért mikróban, vagy mosogatógépben is sterilizálnunk. Ha ezzel megvagyunk, a legalább egy éjszakát pihentetett szirupunkat átszűrjük egy gézlapon, vagy egy apró lyukú szűrőn. Ezután felforraljuk, majd a sterilizált, felforrósított üvegekbe töltjük. Palackozás után azonnal száraz dunsztba tesszük, míg néhány nap elteltével teljesen kihűl a párnák és plédek között.

Levendulás málnaszörp

Hozzávalók: 1 kilogramm málna, 1 ág levendula, 45 dekagramm kristálycukor.

Elkészítés:

A málnát átválogatjuk, és egy lábosba tesszük. 3 deciliter vízzel felöntjük, és kis lángon 10-15 percig főzzük. Közben néhányszor megkeverjük. Akkor jó, ha a gyümölcs kissé összetörik. Ezután hozzáadjuk a levendula lecsipkedett virágait, és 30 percig pihentetjük. Burgonyanyomóval alaposan összetörjük a málnás-levendulás keveréket. Gézkendőre kanalazzuk, majd egy tál fölé akasztva néhány óra vagy egy egész éjszaka alatt lecsöpögtetjük. A kicsepegett lét lemérjük, és 1 deciliterenként hozzáadunk 5 dekagramm cukrot. Állandó kevergetés mellett addig melegítjük, amíg a cukor meg nem olvad. Azután felforraljuk, majd a hőfokot mérsékeljük, és a szörpöt 10 percig főzzük. Tiszta üvegbe töltve hagyjuk kihűlni. A hűtőben tároljuk!

Egy evőkanál szárított levendulavirágot forrázzunk le egy deci meleg vízzel, és tegyük félre. Két citrom kifacsart levében oldjunk fel 5 evőkanál szőlőcukrot, és adjunk hozzá kb. 1 liter ásványvizet. Öntsük bele a levendulafőzetet, majd tegyük hozzá a felkarikázott citromot. Jól lehűtve, jégkockával fogyasszuk.