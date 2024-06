A tulajdonos arról is beszámolt, hogy az elmúlt időszakban már nagyon sokféle egyéb programot is kínálnak a látogatók számára. Ehhez csodás hátteret biztosít a gyönyörű környezet. Izgalmas kézműves és ismeretterjesztő workshopokat is szerveznek. Például készíthetnek fürdősókat, ajtódísz-kopogtatókat, de élményfestés és jóga is van a levendulák gyűrűjében. Fotózásra is érkeznek még ifjú párok is, de kóstolókat is szerveznek, ahol a házi lekvárokat, egyéb levendulás termékeket lehet megkóstolni, kipróbálni.

Levendula: nem csak szép, hasznos is

A tulajdonosok frissítő limonádékkal várják az érkezőket, amelyeket a piknik pokrócon, vagy a kihelyezett asztaloknál fogyaszthatnak el. Az idén már két héttel a korábbi szezonnyitó előtt.