Mind közül a vértesszőlősi levendulásban jártunk, ami szintén hetekkel korábban nyitott és július elejéig várja az érdeklődőket, többek között a jógázókat is. Vasárnap reggel Fodor Elvira órájára korán keltek, hiszen fél 8-tól tartott órát a mennyei illatú növények között. Megtudtuk, hogy a vértesszőlősi levendulaföld története romantikusabb, mint elsőre gondolnánk. Jeneiné Kocsis Andrea férjétől születésnapi ajándékba kapta a lila „tengert”.

A jógaóra után jólesett egy pohár frissítő limonádé, persze levendulából

Hatfajta levendulából 2500 tövet ültettek. Úgy időzítette József a telepítést, hogy a virágok éppen felesége 50. születésnapjára boruljanak lilába. Öntöztek, kapáltak a férfiak, sőt, ismerősöket is bevont a titkos akcióba. Három éven át. A férfi arra is ügyelt, hogy kisebbik fia, Bernát nehogy elárulja édesanyjának a meglepetést.

A jógázókon kívül a méhek is előszeretettel látogatják a levendulást

Andrea az elmúlt egy évben nagyon sokat tanult a növényről. Angol és francia levendula van a csaknem fél hektáros területen. A vendégek útmutatót kapnak, hol érdemes szedni, ami természetesen a felhasználástól függ. Andrea tapasztalata azt mondatja vele, hogy a vendégek a kesernyésebb angol fajtából illóolajat párolnak, de illatzsákba vagy lakásdekorációnak is kiváló. A francia levendula inkább étkezési célra alkalmas, lehet belőle készíteni teát, szörpöt, limonádét, de sütemény formájában is ízletes, vagy éppen méznek vagy porcukornak is hasznosítható a levendula.

Ilyen és hasonló gyönyörű környezet fogadja a látogatókat

A levendula szeretete messzire elér

– Járnak hozzánk Fehérvártól Budapestig. Örülnek, hogy nem kell elmenniük Tihanyig – mosolyog Andrea, aki már kinyitott messzebbről érkező vendégeknek is. Indiából is érkeztek már, de jöttek japán csoportok is. Híres emberek is megfordultak már a vértesszőlősi levendulásnál. Tavaly például vendégük volt a színészházaspár, Tenki Réka és Csányi Sándor is.