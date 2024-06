Komáromban járt Lázár János építési és közlekedési miniszter. A politikus közösségi oldalán a június 9-i választásokról is értekezett a látogatás kapcsán, és a város polgármesterét méltatta.

Molnár Attila és Lázár János Komáromban

Forrás: Lázár János/Facebook

Mint fogalmazott, amikor polgármestert választunk, a településünk jövőjéről döntünk.

– A komáromiak pedig kezükbe vették sorsukat. Dr. Molnár Attila munkájának köszönhetően Komárom a fejlődés pályájára állt.

Az elmúlt 14 évben felújított közintézmények, az új infrastruktúra lehetővé teszik, hogy itt ne csak születni, de élni is jó legyen.

Hogy tovább gyarapodjon Komárom, június 9-én szavazzanak dr. Molnár Attilára és a FIDESZ-KDNP csapatára – utalt többek között a komáromi új Duna-hídra.

Az új Duna-híd alapjait 2017-ben rakták le, a magyar és a szlovák miniszterelnök jelenlétében. Az első acélelemeket 2018 júniusában emelték be a helyükre, 2019 tavaszán a pilonokat emelték be, őszre pedig már szinte teljesen össze is ért a híd két oldala. Végül pedig 2020 őszén adták át az átkelőt, amely a Monostori híd nevet kapta.