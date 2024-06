Ha nyár, akkor lángos. Ez a közkedvelt étel sokféle módon elkészíthető. És még csak az sem kell hozzá, hogy elmenj érte a strandig. Íme, az egyik egyszerű és otthon is könnyen elkészíthető változata a Mindmegette.hu szerint: keverj össze 1 kilogramm lisztet, 4 evőkanál meleg tejjel felfuttatott 50 gramm élesztőt, 500 milliliter tejet, 200 milliliter tejfölt, 1 tojássárgáját és 1 csapott evőkanál sót. Meleg helyen 1 órán át kelessze, majd szaggasson belőle kisebb darabokat, formázza meg, és olajban süsse ki. Ez az alaptészta is variálható, népszerűek a kefires, joghurtos, burgonyás, káposztás változatok is.

Íme, a tökéletes lágos

Forrás: mindmegette.hu

Lángos: Mi kerül rá?

A feltétek terén a klasszikus sajtos, fokhagymás, tejfölös ugyan megunhatatlan, de már megjelentek a magyaros ízvilágú, például a szalámis, a káposztás-marhahúsos, a sonkás, a kolbászos, a lecsós lángosok.

Aki a hús nélküli verzióra szavazna, próbálja ki olajbogyóval, paradicsommal, salátafélékkel megpakolva, az édesszájúaknak pedig jöhet például a csoki- vagy mogyorókrémes, valamint a lekváros feltét is.