Egy új harcjármű rendszerbe állításakor az első lépések egyik legfontosabbika a kezelők vezetési rutinjának megszerzése. A honvedelem.hu beszámolója szerint a június 11-ei héten az MH Klapka György 1. Páncélosdandár egyik legkorszerűbb eszközével, a Leopard 2A7HU típusú harckocsival gyakorolták a harcjárművezetők többek között a közúton való közlekedést.

A „pápamobil”-nak becézett eszköz a Leopard 2-es harckocsik vezetésének gyakorlására szolgál

Fotó: honvedelem.hu

A vezetési gyakorlatoknak jól felépített rendszere van: a katonák először szimulátorok segítségével sajátítják el a több, mint 70 tonnás jármű vezetésének alapjait, amit közúton és végül terepen történő gyakorlatozás követ.

Harckocsival a közúton

A közúti közlekedés különös jelentőséggel bír, hiszen egy esetleges mozgósításkor sokkal gyorsabb alternatíva a terephez képest, ehhez azonban a harcjárművezetőknek rutint kell szerezniük a mindennapos, általános forgalomban is. Mint írták, a vezetési gyakorlat különlegességéhez hozzájárul az is, hogy a közúti vezetési gyakorlat eddig nem volt bevett kiképzési feladat a Magyar Honvédség katonái számára. A régi szovjet haditechnikai eszközök – lévén lánctalpasok – csak előre leterített gumiszőnyegen közlekedhettek aszfaltozott úton. Ugyanis – különösen a nyári időszakban – visszafordíthatatlanul roncsolták volna azt. A korszerű eszközöknél gumitalppal küszöbölték ki ezt a problémát, így semmilyen kárt nem okoz a járművek közúti használata. Az új kihívás már nem is olyan új, a harcjárművezetők a korábbi, Leopard 2A4 típusnak köszönhetően már ismerik a „járművet”, így csak a két típus közötti minimális különbségekhez kellett hozzászokniuk.

Papp Andor főhadnagy, a tatai dandár századparancsnoka a honvedelem.hu-nak elmondta, hogy ez az első alkalom, hogy az új, Leopard 2A7-es harckocsival vezetési gyakorlatot hajtottak végre. Pontosabban a Leopard 2A7 Driver Training Tankkal, vagyis a DTT-vel, ami annyiban különbözik a harckocsitól, hogy egy vezetőfülkével van felszerelve. A „pápamobil”-nak becézett eszköz a Leopard 2-es harckocsik vezetésének gyakorlására szolgál. Valójában egy olyan lánctalpas, amelynek a tornya helyén egy üvegfülke van. A kiképző innen tudja irányítani kiképzés alatt álló harckocsivezetőt és természetesen szükség esetén be is tud avatkozni.