A dorog.hu beszámolója szerint Varsányi Ildikó intézményvezető az avatási ceremónián kiemelte: a közlekedési szabályok ismerete és betartása a legkisebbek számára is elengedhetetlen. Megjegyezte, hogy az autóval való közlekedés elterjedése miatt a gyermekeknek kevesebb lehetőségük van arra, hogy gyakorolják a gyalogos, illetve egyéb alternatív közlekedési módok gyakorlására. Ez azért is veszélyes, mert a fiatalok nem találjuk meg a szabályokat és könnyen veszélyes szituációkba kerülhetnek.

A KRESZ-pályán körözve, játszva szerezhetnek új ismereteket az óvodások.

Forrás: dorog.hu

A beszámolóból kiderül, hogy a Petőfi óvoda területén egy jól körülhatárolt KRESZ-pálya létesült, ahol táblák, jelzések is segítik a fiatalokat, a közlekedési szabályok elsajátítását az is segíti, hogy gyalogosként, kerékpárral, vagy rollerrel is körözhetnek.