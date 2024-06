A településen minden évben közszolgálati díjjal jutalmazzák azokat, akik kiemelkedő munkát végeztek a hivatalban. Az elismerést ezúttal is ketten vehették át Molnár Attila polgármestertől és dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyzőtől.

Dr. Baksa-Ströcker Renáta, Kovács Annamária, Sárai Ferenc és Molnár Attila a közszolgálati díjak átadóünnepségén

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Díjat kapott Sárai Ferenc, aki adóügyi behajtóként dolgozik. A méltatás szerint munkájára az alapos szakmai tudás, a megalapozott döntés és precizitás jellemző. Az ügyfelekkel, adózókkal, valamint a munkatársakkal korrekt, támogató munkakapcsolat kialakítására törekszik. Az adócsoport csendes, inkább visszahúzódó, ugyanakkor nagy munkabírású, segítőkész tagja.

Elismerték Kovács Annamária munkáját is, aki a hivatal hatósági és intézményi osztályának egészségügyi és szociális referense. Az indoklás szerint a díjazott szakmai felkészültsége kiváló. Munkáját pontosan, etikusan végzi. Önként és szívesen vállal plusz feladatokat is. Munkáját a gyors reagálás és a proaktivitás jellemzi. A társosztályok munkatársaival is hatékony együttműködést alakított ki.