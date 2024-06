Az önkormányzati választást követően most először tartanak testületi ülést a megyei jogú városban, a képviselők szerdán 14 órától szavazhatnak a napirendi pontokról – derül ki az esztergom.hu oldalra feltöltött tájékoztatóról. Eredetileg június 20-ra hirdették meg az ülést, de a meghívót néhány nappal az ülés előtt visszavonták, majd ugyanazokkal a napirendi pontokkal egy új időpontban hívták össze újra a testületet.

Közlekedéssel kapcsolatos napirendi pontról is fognak szavazni a soron következő esztergomi képviselő-testületi ülésen.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Döntés születhet majd a lakossági komposztálás támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, de több, a város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos napirendi pontot is tárgyalni fognak.

Amellett, hogy igen népszerű, jelentősen megkönnyíti az utasok mindennapjait az ország- és vármegyebérlet, melyeket 2023. szeptember 1-től az esztergomi helyi járatokon is elfogadnak. Mindez azért is jelent nagy segítséget a tömegközlekedéssel utazóknak, mert a környékbeli településekről Esztergomba utazóknak nem kell a városban külön jegyet váltaniuk. A szerdai ülésen a képviselők éppen arról fognak szavazni, hogy továbbra is fennmaradjon-e a teljes tarifaközösség, azaz, hogy meghosszabbítsák-e december 31-ig az említett bérletek helyi közlekedésben történő elfogadását.

A napirendi pontok között szerepel még az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület 2024. évi együttműködési megállapodása, valamint a XXII. Hídfutás rendezvény támogatása is. Továbbá a testület dönteni fog többek között a Gran Spa & Sport Kft., illetve a Strigonium Zrt. 2024. évi üzleti terveinek elfogadásáról, a Suzuki Aréna bérleti szerződésének módosításáról, valamint több óvoda esetében az intézményvezetői állásra kiírt pályázatokat is elbírálják.