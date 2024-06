A választások miatt a hétvégén is nyitva lesznek a kormányablakok az egész országban. Tata város közösségi oldalán számolnak be arról, hogy a választások zavartalan lebonyolítása érdekében a kormányablakok, így a Tatai Kormányablak is rendkívüli nyitvatartási időben tart nyitva.

A választások miatt a hétvégén is nyitva lesznek a Kormányablakok az egész országban

Fotó: Facebook/Tata Város

Nyitva lesznek a kormányablakok

Mint azt a kormanyhivatalok.hu is írja, vasárnap 8-19 óra között biztosítsák az ügyfelek részére a választási jog gyakorlásához kapcsolódó ügyeik zökkenőmentes intézését.

A rendkívüli nyitvatartási időben az ügyfeleknek lehetőségük lesz érvényét vesztett, elveszett, személyazonosításra alkalmas okmány (állandó, illetve ideiglenes személyazonosító igazolvány), valamint a lakcímigazolvány beszerzésére, pótlására. A rendkívüli nyitva tartás alkalmával intézhető ügyek köre kizárólag ezen esetekre korlátozódik, egyéb ügyek intézésére ezen a napon nincs mód. Annak, aki állandó személyazonosító igazolványra jogosult – állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmére – ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni, ha nem rendelkezik érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal. Úti okmány (útlevél) kiállítására az ügyeleti napokon nincs mód.