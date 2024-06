A MÁK Rt. hat konzumot üzemeltetett Tatabányán, s ez volt a legnagyobb. Sokáig működött, Dallos István is többször járt ide nagymamájával „vételezni”, vásárolni – mondta. Emellett Mésztelepen, a Kőröndnél, a Hatos telep alján és Ótelepen, valamint a Százasnak nevezett helyen is működött élelemtár. A podcastunkhoz csatolva láthatóak képek különféle korszakokból: árukészletről, bőségről, hiányról is árulkodnak a képek, amelyek egy része már színes technikával készült.