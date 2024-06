A díjak mindig fontosa egy-egy adott város vagy község életében. Nincsen ez másként Pilismaróton sem, ahol a képviselő-testület döntése értelmében az újonnan alapított Beer Miklós-díjat Demjén Patrik, illetve Markó Éva vehette át. A kitüntetés történetéről Hunyadi Balázs polgármester mesélt lapunknak, mely ezer szállal kötődik a községben hosszú időn át szolgáló nyugalmazott püspökhöz.

Markó Éva és Demjén Patrik a kitüntetés névadójával, Beer Miklóssal (középen).

Forrás: Facebook/Hunyadi Balázs

– Több évvel ezelőtt egy kiállításmegnyitón Beer Miklós mondott nyitóbeszédet. Olyan szeretettel és féltéssel beszélt a településünkről, hogy rögtön meg is fogant bennem a gondolat, hogy díjat szeretnék alapítani, mely az ő nevét viselhetné. Hosszas egyeztetés után a képviselő-testület is elfogadta a javaslatot és módosítottunk a kitüntető címek adományozásáról szóló rendeletünkön is – mondta.

Beer Miklóst 1966-ban szentelték pappá Esztergomban. 1976-tól 21 éven át Pilismaróton volt plébános, máig nagy tisztelet övezi a településen a nyugalmazott püspököt, aki a közösségépítésben és az ifjúságnevelésben is fontos szerepet töltött be, sőt a hit- sportélet kiemelkedő szereplője is volt akkoriban. Az önkormányzat később díszpolgári címmel köszönte meg számára mindazt, amit a településért tett.

Hunyadi Balázs elmondta, hogy minden évben Beer Miklós születésnapján, vagyis június elsején adjuk át az elismerést azoknak, akik a közösségépítés, a kultúra, a művészet, a sport és a tudomány területén kiemelkedő eredményt értek el. Fontos kitétel az is, hogy a díjazottak felső korhatára 33 év.

– Markó Éva fiatal egyetemista kiskorától kezdve szinte minden közösségi rendezvény aktív szereplője volt. Az egyetemi gyakorlatát a polgármesteri hivatalban végezte, szerepet vállalt szavazóbizottsági tagként is. Magával ragadó szervezőerővel rendelkezik, a közösségi élet lelkes tagja. Demjén Patrik pedig többszörös utánpótlás válogatott labdarúgó, falunk büszkesége, ráadásul sportolói pályafutását itt kezdte a helyi sportklubban – árulta el a díjazottakról Hunyadi Balázs.