Jótékonysági kertmozira hívja az érdeklődőket a Kecskédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Közösségi oldalukon beszámoltak arról, hogy minden jószándékú és segíteni akaró érdeklődőt várnak július 5-én.

Mint írják, a rendezvény teljes bevételét gépjárművásárlásra fordítják, ugyanis a jelenlegi Ford Transit autójuk már a 31. életévét tapossa és már csereérett. Kiemelik, a résztvevők száma korlátozott, ezért előzetes regisztráció szükséges a programhoz.

Megtudtuk, hogy a sportpályán lesz a vetítés, a Bohém rapszódiát láthatja majd a közönség. Érdemes már 20 órakor érkezni, mert akkor még garantáltan szabad a legjobb helyek valamelyike. A film 21 óra 30-kor kezdődik.

Kertmozin kívül is lehet segíteni

Aki nem tud részt venni a programon de segíteni szeretne, több lehetőség is kínálkozik: egyrészt a helyszínen becsületkassza működik majd, illetve a tűzoltószertárnál is lehet adakozni. Utalás is működik, a Kecskédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület számlaszámára, az MBH Bank 63300020-12000894 -re, a közleményben kérik feltüntetni: TÁMOGATÁS.

További információ Riesing Tímeánál kapható, a 20/461-5468-as telefonszámon. Varsányi Noémi pedig a 20/253-3648-as számon érhető el.