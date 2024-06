A nyári szezonban érezhetően növekszik a kerékpárosok száma, városokban, települések közötti utakon is találkozhatunk velük. A biciklisek körében igen népszerűek például a tókerülő túrák, de vármegyénk kerékpárútjain is érezhetően nő a forgalom. A kerékpárosok lehetőség szerint a kötöttpályás közlekedést is igénybe veszik arra, hogy eljussanak egy-egy nagyobb túra kiindulópontjára, vagy éppen hazautazás céljából váltanak jegyet a járatokra. A növekvő igényekhez igazodva döntött úgy a MÁV-START, hogy bővítik a kerékpáros kapacitásokat egyes emeletes Stadler KISS motorvonatokon. A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság közleményéből kiderül, hogy alapesetben 600 ülőhellyel rendelkeznek ezek a szerelvények, amelyeken 12 kerékpár fér el. A bővítés, vagyis a motorvonatok „nyári üzemmódra” való átalakítása eredményeként egyszerre 36 darab biciklit lehet majd szállítani rajtuk.

Bővített kerékpáros kapacitással rendelkező vonatokkal nyújt segítséget a MÁV az utasoknak a kerékpárszállításhoz.

Forrás: MÁV

A vállalat tájékoztatása szerint a megemelt kerékpáros kapacitással rendelkező szerelvények először a Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár között teljesítenek szolgálatot. Várhatóan júliustól a népszerű, Szob és Fonyód között közlekedő Jégmadár expresszben is forgalomba állnak meg a nyári üzemmódra átállított szerelvények. Ugyanakkor fontos, hogy az utazások kiszámíthatósága érdekében erre a járatra ezután is kötelező marad a helyjegy és a kerékpárhelyjegy váltása.

A kommunikációs igazgatóság arra is kitér, hogy több átalakított Stadler Kiss a Budapest–Vác–Szob vonalon elégíti ki az igényeket. A Dunakanyar kiemelt turisztikai régiónak számít és mivel számos nemzetközi szerelvény is érinti, így szép számmal érkeznek turisták külföldről. Ráadásul mivel tavaly nyáron átadták a Helemba és Ipolydamásd közötti hidat, így Észak-Komáromtól az EuroVelo 6 kerékpárút szlovákiai szakaszán végighaladva kényelmesen lehet eljutni Szobig.

Mivel a Dunakanyarhoz szervesen kötődő Esztergom térségét is sok kerékpáros választja úti célul, így megkerestük a vasúttársaságot, várható-e, hogy az esztergomi vonalon is megjelennek az átalakított Stadler Kiss motorvonatok. Közölték: ahogy egyre több emeletes vonatot alakítanak át, úgy az érintett szerelvények menetrendbe állhatnak további vonalakon is. Amikor már látható ennek ütemezése, a vasúttársaság tájékoztatni fogja az utasokat.