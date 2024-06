Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere a közösségi oldalán számolt be a rendszer bővítéséről, melynek köszönhetően már közbringával is elérhető a népszerű strand. A tavaly októberben átadott kerékpárútnak köszönhetően Esztergom belvárosából, sőt, akár egészen a felvidéki Párkányból is biztonságosan juthatnak el a fürdőzők a strandra.

Bérelhető kerékpárral juthatunk el a belvárosból a Pala partjára.

Forrás: Facebook/Hernádi Ádám