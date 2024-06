A nyáresti kamarahangversenyen közreműködők valamennyien a Bakfark Bálint Művészeti Iskolában kezdték el zenei tanulmányaikat – hangzott Milán Zoltánné felvezetője, aki az estén vezényelte a zenekart.

Kamarahangversenyt szerveztek az evangélikus templomban

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Azt is mondta, mindannyian kötődnek az Evangélikus Kórus és Zenekarhoz, ha kell énekelnek, szükség esetén játszanak az oroszlányi zenekarban. Ezért pedig hatalmas köszönet jár. Kodály Zoltán híres zeneszerző mondataival kívánt kellemes kikapcsolódást a zeneszerető közönségnek: „A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele, lelki vérszegénységben él és hal”.

Milán Zoltánné felkonferálta a zeneműveket

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Fellépett Babics Noémi, Matus Dorottya, Rácz Roxána és Schrantz Dóra hegedűn és Rácz Patrícia is, aki csellón játszott. A koncerten közreműködött még Matus Bertalan, valamint Schrantz Máté, akik zongorajátékukkal varázsolták el az evangélikus templom közönségét. Zongorán kísért még S. Halász Károly, valamint a Bakfark Bálint AMI vonós kamarazenekara is fellépett. A díjmentes rendezvényre sokan voltak kíváncsiak. Felcsendültek többek között Bach, Beethoven, Shopen és Brahms tételei is.

Felcsendült Bach, Beethoven, Shopen és Brahms egy-egy darabja is

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Kamarahangverseny különlegességekkel

Talán nem túlzás azt állítani, hogy az est egyik katartikus előadása volt Rácz Roxána és volt tanára, Schrantz Dóra Bach d-moll kettős versenye. A Bakfark Bálint Művészeti Iskola vonószenekara kíséretében csendültek fel a dallamok.