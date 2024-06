Az általános iskola 1994. május 24-én vette fel Móra Ferenc nevét. A jubileum miatt hetek óta készültek a helyiek.

– Siker, tudás és boldogulás – így foglalta össze Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő mindazt, amit az oktatási intézmény ad a bokodi fiataloknak már generációk óta. Mint fogalmazott, a tudás az egyetlen olyan útlevél, amely bárhová érvényes.

Jubileumi ünnepség miatt telt meg a szépen felújított színházterem

Fotó: Vajay László / Forrás: Beküldött

A meghívottak között voltak csolnoki vendégek, de a környező települések vezetői is részt vettek az eseményen. Beke Gyöngyi Császárról, Grúber Zoltán Kecskédről érkezett, valamint Papp Attila szákszendi polgármester is a szépen felújított, 59 milliós forrásból felújított színházterem első sorában foglalt helyet.

Energiahatékony önkormányzat a bokodi Megújultak a székek, de a padlóburkolat, valamint a fény-és hangtechnika is jóval korszerűbb lett. Miként a fűtési rendszer is, ezenkívül akadálymentesített lett az épület. Az ünnepségen Csonka László polgármester büszkén mutatta a teremben összegyűlt közönségnek a Virtuális Erőmű Program által kibocsájtott tanúsítványt, ami igazolja, hogy energiafelhasználás tekintetében élen járnak a bokodiak. Az oklevél egyebek mellett elismeri a megújuló energetikai fejlesztések érdekében végzett beruházásokat.

Azt már Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke mondta el, milyen öröm számára a két település (Bokod, Csolnok) közti jószomszédság, amit a vármegyei program hívott életre korábban és ami azóta is töretlen. Dr. Kancz Csaba főispán is üdvözölte a TOP Pluszos beruházást, az iskolai ünnepséget és a falunapot is, végül Fenyvesi Veronika a Tatabányai Tankerületi Központ nevében kívánt sok boldogságot a mórásoknak.

Szommer Áron vehette át az idén alapított, diákoknak járó Móra-díjat

Fotó: Vajay László / Forrás: Beküldött

Díjakat is átadtak a jubileumi ünnepségen

Felléptek az oroszlányi zeneiskola növendékei, Dallos Zoltán, majd az alsó- és felsőtagozatosok közül hallhatunk korábban már díjat nyert szavalatokat. Később kivetített fotós válogatás idézte fel az elmúlt 3 évtized emlékeit, végül az idén alapított Móra-díjak is gazdára találtak.

A tanulók közül Szommer Áron vehette át az erre az alkalomra készített kerámiát, tanulmányi eredményeiért és a versenyeken való sikeres szerepléseiért. A pedagógusok közül Véghné Tóth Mária érdemelte ki a megtisztelő figyelmet, aki 1993 óta tanít a helyi oktatási intézményben.