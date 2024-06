A városok tekintetében Komárom-Esztergom vármegyében élre tört Tata, ahol már majdnem 37 százalékos a részvételi arány. Leghátul Ács tartózkodik a listán, itt a szavazók mindössze 28,24 százaléka ment el idáig voksolni.

Továbbra is nagy a különbség a 2019-es önkormányzati és a 2024-es, mostani választások számai között. Összehasonlítottuk az adatokat a városok, a vármegye valamint Magyarország tekintetében, és bizony még most sem akar lankadni az érdeklődés. Kisbéren és Táton például idáig közel kétszer annyian járultak az urnákhoz, mint legutóbb, de Tatán is már több mint 10 százalékkal több ember ment el szavazni, mint 5 éve ilyenkor. Mindennek köze lehet a Fidesz-KDNP szombati óriási kampányhajrájához, az Egymillió Találkozás Napjához is. Ebben az utolsó 24 órás mozgósítási kampányban nagy lendületet adhattak a kormánypárti szavazóknak.

A 2019-es választásokhoz képest sokkal többen mentek el leadni voksukat vármegyénk kistelepülésein is. Csatkán lassan a lakók fele már leadta a voksát, de a többi település sem panaszkodhat. Csépen szintén kirívóan magas szavazati kedvnek örvendhetünk, hiszen míg 2019-ben ekkor még csak a lakosság 19 százaléka, addig idén már 31 százaléka leadta szavazatát. De Atkán, Csémen, Kisigmándon, Dunaszentmiklóson, Vértestolnán és Etén is többen mentek el szavazni, mint 5 évvel ezelőtt.

De országos szinten még így sem tud felzárkózni az élbolyba Komárom-Esztergom vármegye. 13 órakor az ötödik legalacsonyabb volt a részvételi arány nálunk.