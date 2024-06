A KÖR tagjai elsőként a „Bakonyalja fővárosában” élő hölgyeket szólították meg. A jótékonysági gyűjtésük célja nem volt más, mint a helyi, segítést igénylő családok támogatása.

A jótékonysági felhívásra mintegy kétszázhúsz pár cipő érkezett

Fotó: facebook/Kisbéri Protestáns Kör

A jótékonyságra több településről érkeztek lábbelik

Az adománykéréssel a reméltnél sokkal többen segítettek. Mintegy kétszázhúsz pár női, gyermek, valamint cipő gyűlt össze, amelyek között voltak vadonatúj, újszerű és használt lábbelik is. A börzének a református gyülekezeti háza adott otthont. A segítsége többsége a kisbéri hölgyektől érkezett, de Hántáról, Ászárról, Császárról, Etéről, Keréktelekiről, Rédéről és még Bokodról is érkeztek felajánlások. A rászoruló családok már kiválasztották, sőt már át is vették a cipőadományokat. Minden esztendőben több alkalommal segítenek a KÖR tagjai jótékonysági adománygyűjtéssel, hogy a segítségre szoruló családok mindennapjait megkönnyítsék. Szerencsére a felhívások mindig célba érnek, hiszen a jóakarókból sincsen hiány a városban és a közeli településeken.