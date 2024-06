Az Energiaügyi Minisztérium nemrégiben a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Belügyminisztérium nyilvántartása alapján az előző hónapban összesen 2677 gépjármű kapott zöld hatósági jelzést itthon. Ez a remek adat azonban nem jelentett rekordot, hiszen idén márciusban összese 2920 darab zöld rendszámot adtak ki.

Egyre több zöld rendszámos jármű közlekedik az utakon.

Fotó: Varga György / Forrás: MTI

Az Energiaügyi Minisztérium azt is írja, hogy a tisztán elektromos meghajtású kocsik esetében is az idei márciusi minden idők legjobb adata, az év harmadik hónapjában 2108 darab járműre került rá a zöld alapszínű hatósági jelzés, míg májusban „csak” 1881 darab gépkocsi kapott zöld rendszámot. A tárca azt is közölte, hogy az évtized elejéhez képest már hétszer több, vagyis 57 ezer tisztán elektromos autó szeli az utakat itthon. Ráadásul 2024 minden tekintetben erős évnek számít, februártól májusig folyamatosan jobb eredmények születtek, mint a korábbi időszakokban, ami jól jelzi azt, hogy az elektromos közlekedés egyre inkább teret hódít magának.

A Belügyminisztérium honlapján 2020-ig visszamenőleg éves, azon belül pedig havi bontásban láthatjuk, hogy eddig összesen hány zöld rendszámot adtak ki. 2024. május végéig a kiadott összes zöld rendszám 98 ezer 959 darab volt, közülük 38 ezer 478 darab budapesti, míg 60 ezer 481 darab vidéki kocsira került. A statisztikák alapján elmondható, hogy a személyautók után a tehergépkocsik között találjuk a legtöbb zöld hatósági jelzésű járművet. Az is érdekes, hogy 2024 májusáig országos szinten már összesen 562 darab környezetbarát motorkerékpár és tisztán elektromos autóbuszra szereltek fel zöld rendszámot.

Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-dunántúli Régiójának elnöke azt látja, hogy évről évre egyre több elektromos, illetve hibrid jármű közlekedik vármegyénk útjain. Tapasztalatai szerint vegyesek a vélemények az elektromos járművekkel szemben, hiszen még vannak kérdőjelek az ilyen típusú járművekkel kapcsolatban. Úgy véli viszont, hogy a közösségi közlekedésben idővel nagyobb teret nyerhetnek maguknak az e-járművek, például meglátása szerint a dízeles buszokat a helyi, illetve helyközi közlekedésben is érdemes lenne kiváltani tisztán elektromos buszokkal.