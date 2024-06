Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere a közösségi oldalán számolt be arról, hogy jól haladnak az említett helyszínen a munkálatok, a terve szerint jövő héten adják át a gyermekeknek a játszótért. Hozzátette: Pilisszentléleken is folyik a kivitelezés, a hegyek között elterülő városrész is új játszóteret kap.

Az esztergomi Töltés utcában új játszótér várja hamarosan a gyermekeket.

Forrás: Facebook/Hernádi Ádám

A város vezetője a közelgő választás kapcsán közölte: június 9-én arra kérnek felhatalmazást a lakosságtól, hogy folytassák az öt éve megkezdett munkát, amelybe a meglévő játszóterek bővítése és újak kialakítása is beletartozik. Hernádi Ádám elárulta: terveik között szerepel, hogy a Kovácsi utcában, illetve Szamárhegy városrészben, a Csenkei út és Vöröskői út kereszteződésénél is létesüljön játszótér.