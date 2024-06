Jogerősnek tekinthető az önkormányzati választás végeredménye, így időközi választásra kerül sor Oroszlányban. Elértük dr. Veres Zoltán vármegyei jegyzőt, aki elmondta, hogy a csütörtök 16 órás fellebbezési határidőig nem érkezett be jogorvoslat az ügyben. Hozzátette, a Helyi Választási Bizottság (HVB) határozza meg az időközi választás időpontját, amelyet a június 9-ei önkormányzati választás időpontjához képest 120 napon belül ki kell hirdetni. Az érintett körzetben az időközi választás előtt újraindul a kampányidőszak is, továbbá a jelöltek nyilvántartása is újraindul.

Hamarosan időközi választás lesz Oroszlányban

Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

Az újraszámlálás sem döntött, így időközi választás következik

Kedd óta közismert, a település négyes számú egyéni választókerületében a voksok hétfői újraszámlálása után holtverseny alakult ki Babai János és Auerné Böröczky Erzsébet között.

Mint ahogy arról már beszámoltunk, az újraszámlálást megelőzően csupán egy szavazat volt a különbség Babai János (OLPK) és Auerné Böröczky Erzsébet (Fidesz-KDNP) között, előbbi javára.