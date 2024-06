Hungarikum öregbíti vármegyénket

– Nagy öröm, hogy immár vármegyénk is büszkélkedhet hungarikummal! – kommentálta a Hungarikum bizottság keddi ülésének döntését Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke, hozzátéve: A nemzetközileg is méltán híres szerkezet egyediségét mutatja, hogy a kocsi szót több európai nyelv is átvette, megörökítve vele a Komárom-Esztergom vármegyei település nevét.