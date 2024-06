A szakember hangsúlyozza, a megelőzés a legjobb módszer, nem lehet elégszer elmondani, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a közvetlen napfényt, ha pedig útnak indulunk, szellős ruhában tegyük, viseljünk fejfedőt, ellenőrzött napszemüveget, és gondoskodjunk a folyadékpótlásról.

Árnyat adó gesztenyefák alatt hűsöl a baráti társaság

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Nem árt újra és újra hangsúlyozni, hogy még egy félárnyékban parkoló jármű is életveszélyesen felmelegedhet, ugyanis perceken belül akár 60 Celsius fok is lehet az utastérben. Ráadásul a koncentrációs képesség és a reakcióidő is csökkenhet ezekben a napokban.