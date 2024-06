A Honvédelmi Minisztérium arról tájékoztatta a MTI-t, hogy június 11-én és 12-én két részletben, összesen 13 Gidrán harcjármű gördül be az MH Klapka György 1. Páncélosdandárhoz a tatai laktanya kapuján. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kiemelte, az új eszközöket a megújuló magyar tüzérséget jelentő vitéz Barankay József 1. Önjáró Tüzérosztály katonái veszik birtokba, akik az „Embert a Vasra! 2.0” kampány felhívására februárban csatlakoztak a Magyar Honvédséghez.

A honvédelmi miniszter tárjékoztatása szerint páncélozott járművekből 13 darab érkezik Tatára

Fotó: Katona Tibor / Forrás: Zalai Hírlap

A tárcavezető hozzátette: a Törökországban gyártott harckocsik először Kaposvárra érkeztek, a rádiók beszerelését követően további infokommunikációs eszközök beépítése, valamint szoftveres telepítés zajlott. Szalay-Bobrovniczky arról tájékoztatott, hogy a rendszerbeállítást követően a harcjárművek a tatai dandár állományához kerülnek. A dandárnál jelenleg meglévő tíz Gidrán a NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoport (FLF BG - Forward Land Forces Battle Group) alárendeltségében lévő tatai lövészszázadnál műveleti szolgálatot lát el.

A közelmúltban járt Tatán a honvédelmi miniszter

Május végén rendezték meg a Tatai Patara történelmi fesztivált, amelynek hivatalos megnyitóján többek között Szalay-Bobrovniczky Kristóf is részt vett. A tatai dandár évek óta csatlakozik a rendezvényhez, az idein is részt vettek. Mint írtuk, a Tatai-vár előtt Leopard 2A4-es, és 2A7-es harckocsik, a PZH 2000-es önjáró lövegek, már itt állomásozó Gidrán páncélos harckocsik, a Leopard 2ARV harckocsivontató mellett különböző kézifegyverek, ágyútarack is felsorakozott a hagyományos bemutatójukra.

A tárcavezető márciusban a tatai laktanyában is járt: Magyarország NATO-csatlakozásának huszonötödik, valamint a NATO fennállásának hetvenötödik évfordulójára emlékeztek akkor a páncélosdandárnál.