A Világgazdaság szerint egy tudományos kutatás is bizonyíték arra, hogy a betegek nemcsak az orvosoktól és a patikusoktól, hanem a Google-tól is válaszokat várnak, ha bármiféle egészségügyi problémájuk van. Sőt egy átfogó felmérés arra is rámutat, hogy a „fájdalom”, a „megfázás” és az „aranyér” kifejezéseket gyakran beírják a felhasználók a böngészőbe. A Publicis Groupe Hungary média- és kreatív ügynökség több szempontból is igyekezett felmérni a gyógyszervásárlási és fogyasztási szokásokat. A kutatás rámutatott, hogy gyógyszert akkor vesznek csak a betegek, amikor éppen szükségük van rá, tehát nem halmoznak fel készleteket és a hozzájuk legközelebb lévő patikát részesítik előnyben. Az árat is alaposan szemügyre szokták venni.

Gyógyszervásárlásnál fontosnak tartjuk, hogy mit ajánl a patikus.

Forrás: Pixabay

Potenciális vásárlóként jórészt az orvosok és a gyógyszerészek véleményére adnak leginkább, persze itt a bizalmi faktor is közrejátszik. Így ha nem látják a kedves, régi ismerősként elkönyvelt gyógyszerészünket, akkor másoktól kevésbé fogadják meg a jó tanácsokat. A lista harmadik helyén áll az internet, vagyis a világháló a gyógyszerek kapcsán is fontos információszerzési eszköz.

A vármegyénkben élő, gyógyszerész végzettségű Kárpáti Eszter lapunknak megerősítette, hogy a páciensek többnyire meghallgatják és el is fogadják a véleményüket, de van egy réteg, melynek tagjai ragaszkodnak a jól bevált készítményekhez.

– Ha egy patikus ajánl valamit és az a gyógyszer tényleg segített a betegeknek, akkor kialakul a bizalom. Ezután pedig sokkal jobban megfogadják a szakemberek véleményét. Az is előfordul, hogy a betegek például csak és kizárólag ugyanahhoz a patikushoz akarnak kerülni, aki már ajánlott számukra jól bevált termékeket – mondta.

Kárpáti Eszter megjegyezte: a vásárlók nem szokták elárulni, hogy utánajártak-e a problémájuknak és hogy a világhálón olvastak-e arról, hogy milyen gyógyszert kellene beszedniük. Ám az előfordul, hogy kész tényként közlik a patikusokkal, hogy mi a bajuk. Az is gyakori, hogy elmondják tüneteiket és aszerint kérnek tablettákat.