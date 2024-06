A csolnoki program az iskola udvarára meghirdetett mini focikupával kezdődött, majd „megnyílt” a KRESZ-park, amelyet rollerrel, kerékpárral, sőt még kismotorral is kipróbálhattak a gyermekek. A Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából hungarikum és értéktár játszóház is színesítette a rendezvényt. A csolnoki Dimenzió Tánc- és Mazsorett Csoport fellépése után következett Fekete János Jammal, aki a beatbox produkcióba bevonta a családokat is.

A nyárindító gyermeknap egyik legnépszerűbb programja a buborékeregetés volt.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A kézműves vásár, a röfivonat, az ugrálóvár, az állatsimogató, a Manófalva játszóház, a csillámtetoválás, valamint a Tarka Lovas Club nyújtotta lovaglási lehetőség mellett talán a közös buborékfújás bizonyult a legnépszerűbbnek. A gyermekek is szüleik hosszú perceken át készítették az óriásbuborékokat, a sikerélmény természetesen nem maradhatott el. Kolonics Péterné, a község polgármestere köszönetet mondott a Máriahalmi Faluvédő Egyesületnek, hogy a rendezvényre kölcsönvehették a röfivonatot.