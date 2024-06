Zsédenyiné Horváth Krisztina, a művelődési ház szakmai vezetője elmondta, már korábban szerveztek ilyen tábort a gyerekek számára, amely nagy népszerűségnek örvendett. Ezúttal tizennégy kisdiák csatlakozott hozzájuk, de közösségi szolgálatosok és a szőnyi nyugdíjas klub tagjai is segítik a program lebonyolítását.

A gyerekek közösen agyagoztak a táborban

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A résztvevők minden nap alkothatnak. Az első nap például a festészeté volt a főszerep, kreatív virágokat készítettek a fiatalok. A táborozók ezen a napon meg is ismerték egymást, játékos formában mindenki bemutatkozott és megosztották egymással, mit szeretnek csinálni és milyen tulajdonságok jellemzik őket.

A második napon az agyagozást gyakorolhatták, különleges formájú edénykék készültek sorra. Volt, akik cicásat, mások levélnyomattal díszített edényeket alkottak. Délután pedig a nemezelés világába kalauzolták a gyerekeket a szervezők. A hét további részében is izgalmas programokkal készülnek.

Az épített örökséggel is megismerkednek a gyerekek

– A következő napokban városunk épített örökségével is megismerkedünk – mondta Zsédenyiné Horváth Krisztina. – A Csillagerődbe és a Brigetio Öröksége Látogatóközpontba is ellátogatunk, ahol a gyerekek múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt vesznek. Ezeknek részei az alkotás és a játékos feladatok is.

A táborozók fognak még jógázni is, illetve a Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők (KÖSZ) is ellátogatnak hozzájuk. Tőlük a komposztálásról hallhatnak majd, illetve környezet- és természetvédelmi csapatjátékokon vehetnek részt.

Zsédenyiné Horváth Krisztina a Fenyvesbe is szervez táborokat a nyáron. Écsi Gyöngyi közreműködésével mesetábort rendeznek, valamint öko- és környezettudatos élménytáborba is invitálják a kicsiket.