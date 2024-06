Vitathatatlanul a térség, sőt az egész vármegye egyik legaktívabb együttesének számít az 1924-ben alapított Mogyorósbányai Fúvószenekar, mely nemrégiben részt vett a XXXIII. Golden Lyre (Zlota Lira) nevet viselő nemzetközi fúvószenekari – és mazsorettfesztiválon.

Ezüstérmet szerzett a Mogyorósbányai Fúvószenekar Lengyelországban

Forrás: Sátoraljaújhelyi Holdfény Mazsorett Csoport

Kríszeg Ákos, a zenekar elnökségi tagja elmondta, hogy a rendezvény egyik magyar zsűritagja, Reményi László – az esztergomi Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola igazgatóhelyettese – kérte fel őket a lengyelországi szereplésre.

– A Sátoraljaújhelyi Holdfény Mazsorett Csoporttal utaztunk együtt, négy napot töltöttünk el Lengyelországban. A fesztiválon velünk együtt összesen tizenöt fúvószenekar vett részt, a hazai együttesek mellett főleg Csehországból, Magyarországról, Szlovákiából és Ukrajnából érkeztek fellépők – mondta Kríszeg Ákos.

A Mogyorósbányai Fúvószenekar az utazás másnapján versenyzett. A műsoruk részét képezte egy magyar induló, ami a bányászhimnuszra épült, emellett a Kis magyar rapszódiát és a Webber-egyveleget is előadták. A verseny után egy felvonuláson is játszottak, amelyben a mazsoretteket pontozták, a sátoraljaújhelyi formáció aranyérmes lett. Még aznap este a zenekar a fesztiválnak otthont adó Rybnik város főterén, másnap pedig egy parkban is koncertezett. Mindenütt remek fogadtatásban volt részük.

A sátoraljaújhelyi Holdfény Mazsorett Csoporttal közösen léptek fel a vármegyei együttes a lengyelországi fesztiválon

Forrás: Mogyorósbányai Fúvószenekar

– A fesztivál zárását követő napon tartott eredményhirdetésen már csak az arany minősítést kiérdemlő profi együttesek léptek fel. Nagyon örültünk annak, hogy mi amatőr zenekarként ezüstérmesek lettünk – árulta el.

A Mogyorósbányai Fúvószenekar egyébként a 2000-res évek elején vett részt Nürnbergben minősítő versenyen, illetve korábban Sárváron is megmérettették magukat. A sikeres felkészülés jegyében külön próbákat tartottak a lengyelországi fesztivál miatt, amelyen másodkarmesterként Juhász Gergely is bemutatkozhatott. Kríszeg Ákos megjegyezte: most pár hét szünet következik, aztán újra hangszereket vesznek kezükbe, hogy az őszi ünnepségen a jubileumhoz ismét minőségi szerzeményekkel lephessék meg közönségüket.