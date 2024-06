A Jókai ligetben Horváth Zoltán, a Food Truck Show Hungary főszervezője, Hajnal Dóra, a Komáromi Kulturális Kft. ügyvezetője, és Radics Gábor, a társszervező, Komáromi Városmarketing Kft. ügyvezető igazgatója tartott sajtótájékoztatót a programról, amely már tavaly is megmozgatta a komáromiakat.

Horváth Zoltán szervező elárulta, milyen ételekre számíthatnak a komáromiak a Food Truck Show-n

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Június 28. és 30. között ismét Komáromba érkezik hazánk legnagyobb utazó étterme. Horváth Zoltán elmondta, az ételek között a Belfrit, Black Heaven, Tom-Yum, Meraki, Che Che Burger, Crunchy, Mexkitchen, Pizz'Burger, The Grilled Piggy, Smokey Monkies BBQ, Szürkeharcsa Halbár és a ZING is képviselteti majd magát. Az italos truckok között szerepel a Borkas, Costa, Jack Daniel's Bar, Legenda, Mionetto, Sanpellegrino, Spritz Bar, és a Sörbie. Desszertekkel is készülnek, lesz Happy Churros, Levendula és a WaffelLand.