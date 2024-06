Péntek délután nyílt meg a több teherautóból álló Food Truck mozgóétterem a Duna-parti városban. Ahogy közelgett az este, egyre nőtt az érdeklődők száma is, levendulás fagylaltot, gofrit, churrost, pizzát, mexikói ételeket és hamburgert is lehetett kóstolni, de az italok sem hiányoztak a kínálatból. Idén sokkal több kamionnal érkeztek a vendéglátók, mint tavaly. Igaz, az árak idén sem csökkentek, alaposan a zsebébe kellett nyúlnia annak, aki meg szeretett volna vacsorázni.

A Food Truck Show-n sokféle ételt meg lehetett kóstolni

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Kísérőprogramokkal is készültek a szervezők. A Jókai Mór Városi Könyvtár papírszínházzal készült, de kitelepült a Komáromi Klapka György Múzeum is. A Szőnyi Lovas Sportegyesülettel lovaskocsizni lehetett, sok család élt is a lehetőséggel.

Szombaton a Kemence Egyesület kézműves foglalkozással várja az érdeklődőket, de ezen a napon utcazene-fesztivált is rendeznek, ahová több fellépő is érkezik.