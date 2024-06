Fejlesztés 1 órája

Fitneszparkkal gazdagodott a Dunakanyar szívében fekvő település

Az egészség fontos, már pár percnyi mozgással is sokat tehetünk érte. A most átadott fitneszpark a fiatalok és az idősek körében is népszerűvé válhat.

Walczer Patrik

Hétfőn hivatalosan is átadták Dömösön, a Duna utcában, a játszótér melletti füves területen a Magyar Falu Program keretében létesített szabadtéri fitneszparkot. A helyszínen Herman Jenőné, a község polgármestere köszöntötte az érdeklődőket, majd elmondta, hogy a fejlesztésre mintegy 5,2 millió forint támogatást nyert el az önkormányzat, ebből az összegből összesen hat eszközt, egy padot és egy hirdetőtáblát vásároltak meg. A lakosok is kipróbálták a fitneszparkban lévő eszközöket

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra Bízik benne, hogy minél többen ki fogják próbálni a fitneszparkot és azt kérte a lakosságtól, hogy vigyázzanak az eszközökre. Herman Jenőné megjegyezte: a helyszínválasztás tudatos volt, hiszen amíg a kicsik a játszótéren játszanak, addig a szüleik sportolhatnak. Megköszönte a kormány támogatását és hozzátette, hogy a jövőben tovább szeretnék bővíteni a fitneszparkot. Erős Gábor, Esztergom térségének országgyűlési képviselője kijelentette, hogy Dömös megint egyet lépett előre, hiszen egy újabb projekt zárult le sikeresen a településen. Úgy véli, hogy ez a fejlesztés egy kicsit a sporthoz is közel áll és reméli, hogy a sportolási lehetőségek megteremtésével azokat a fiatalokat is ki lehet majd csábítani a szabadba, akik eddig a telefonos játékokkal kapcsolódtak ki, vagy éppen a számítógépek előtt töltötték szabadidejüket. Herman Jenőné és Erős Gábor szalagátvágással avatta fel a fitneszparkot

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra A beszédek után Herman Jenőné és Erős Gábor közösen átvágta a nemzeti színű szalagot, a jelenlévők pedig ki is próbálták a fitneszparkot.

